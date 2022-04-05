Депутати від ОПЗЖ допомогали росіянам вбивати маріупольців – заява влади

Місто Маріуполь перебуває у блокаді окупантів з 1 березня 2022 року

Маріупольська міська рада заявила, що отримала переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з «Опозиційної платформи – За життя» в Маріуполі. Про це йдеться у повідомленні міськради в офіційному телеграм-каналі.

Мова про депутатів Костянтина Іващенка, Дмитра Хаджинова, Євгена Хармишева, Наталю Сотнікову і Олену Карпенко.

Скріншот з відео

Ці особи, за даними міської влади, не просто підтримали російських окупантів, а й виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури.

«З перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста. Комунальні підприємства та техніку. Склади з продовольством та медикаментами. Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища. Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення. Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів. Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу», – наголосила Маріупольська міська рада.

Скріншот з Telegram Маріупольської міськради

Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації.

Крім цього, всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ, запевнили у міськраді Маріуполя.

Додамо, що місто Маріуполь перебуває у блокаді росіян з 1 березня 2022 року.