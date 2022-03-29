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    Думки вголос

    Що Путін робитиме після переговорів у Туреччині

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін навряд відмовиться від жаданого коридору до Криму та Північно-Кримського каналу - Що Путін робитиме після переговорів у Туреччині
    Путін навряд відмовиться від жаданого коридору до Криму та Північно-Кримського каналу

    Якщо Росія зможе захопити Донбас і Путін вважатиме, що сили ще є – підуть далі, але це навряд

    Мовою оригіналу

    Что на мой взгляд теперь произойдет.

    Предложения украинской стороны лягут на стол Путину. После чего Россия продолжит добивать Мариуполь и пытаться захватить Донбасс.

    «Деэскалация на киевском и черниговском направлении» – это просто констатация того, что там российские войска ничего сделать не могут, их теснит украинская армия, и поэтому они частично будут перебрасываться на Донбасс.

    И тут появляется развилка:

    Если у России выйдет захватить Донбасс и Путин будет считать, что силы еще есть – пойдут дальше. Но это вряд ли.

    Если Мариуполь и еще что-то они возьмут, но на этом силы закончатся, предложения украинской делегации будут рассмотрены. Но не в границах до 24 февраля.

    Я слабо себе представляю, чтобы Путин легко отказался от вожделенного коридора в Крым и Северо-Крымского канала. Но отдать их – не устроит нас. Поэтому будет новый торг с параллельным продолжением боевых действий.

    Если успехов у российской армии не будет, она не сможет наступать или будет отступать, война на истощение продолжится (а может и выйти за существующие рамки). И тут появятся другие варианты, в том числе договоренности на выгодных нам условиях.

    В общем, в скорое разрешение я не верю. Но верю в нашу армию

    Джерело: блог Романа Шрайка

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    Теги: росія окупанти Донбас війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    Що Путін робитиме після переговорів у Туреччині