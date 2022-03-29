Що Путін робитиме після переговорів у Туреччині

Якщо Росія зможе захопити Донбас і Путін вважатиме, що сили ще є – підуть далі, але це навряд

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Что на мой взгляд теперь произойдет.

Предложения украинской стороны лягут на стол Путину. После чего Россия продолжит добивать Мариуполь и пытаться захватить Донбасс.

«Деэскалация на киевском и черниговском направлении» – это просто констатация того, что там российские войска ничего сделать не могут, их теснит украинская армия, и поэтому они частично будут перебрасываться на Донбасс.

И тут появляется развилка:

Если у России выйдет захватить Донбасс и Путин будет считать, что силы еще есть – пойдут дальше. Но это вряд ли.

Если Мариуполь и еще что-то они возьмут, но на этом силы закончатся, предложения украинской делегации будут рассмотрены. Но не в границах до 24 февраля.

Я слабо себе представляю, чтобы Путин легко отказался от вожделенного коридора в Крым и Северо-Крымского канала. Но отдать их – не устроит нас. Поэтому будет новый торг с параллельным продолжением боевых действий.

Если успехов у российской армии не будет, она не сможет наступать или будет отступать, война на истощение продолжится (а может и выйти за существующие рамки). И тут появятся другие варианты, в том числе договоренности на выгодных нам условиях.

В общем, в скорое разрешение я не верю. Но верю в нашу армию

Джерело: блог Романа Шрайка

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