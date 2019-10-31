Рада дає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича (трансляція)



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Ярослав Дубневич заявляє, що не проти зняття з нього недоторканності, оскільки вважає себе невинним, а переслідування – політичним

Нардепи розглядають зняття недоторканності з Ярослава Дубневича

Верховна Рада відкрила ранкове пленарне засідання, на якому розгляне подання на зняття недоторканності, затримання й арешт депутата Ярослава Дубневича (депутатська група «За майбутнє»). Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков.

«Ранкове засідання Верховної Ради оголошую відкритим», - сказав він.

У залі зареєструвалися 394 парламентаріїв.

У плані роботи депутатів Ради – також проєкт звільнення членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення, а також ініціатива створити тимчасову слідчу комісію для розслідування вибухів боєприпасів на складах.

Крім того, депутати зможуть повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Варто зазначити, що сьогодні також очікується виступ у парламенті генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Напередодні Дубневич заявив, що не проти зняття з нього недоторканності, оскільки вважає себе невинним, а переслідування – політичним.

«Я готовий відповідати... Що стосується чуток, що Дубневич утече - я наразі на комітеті, завтра (31 жовтня, - ред) буду у Верховній Раді, я такого подарунка Ситнику та іншим не дам, я готовий у суді доводити (свою невинність)», - зазначив він.

Дубневич додав: «Я за те, щоб із мене зняли депутатську недоторканність».

Нардеп вважає переслідування наслідком своєї непідтримки у голосуванні низки законопроектів і «формули Штайнмаєра».

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича.

Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція «Блок Петра Порошенка»).