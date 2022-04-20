Держава виплатить гроші населенню з деокупованих територій. Що треба знати

Розмір грошової допомоги становитиме 3 тис. грн для осіб з інвалідністю та дітей

Розмір грошової допомоги становитиме 3 тис. грн для осіб з інвалідністю та дітей

Усі документи на виплату грошової допомоги цивільному населенню подаються одержувачами в електронній формі

Кабінет міністрів 16 квітня прийняв постанову про фінансову підтримку окремих категорій населення, яке постраждало від військової агресії Росії проти України. Про це передає «Главком».

Кошти планують надавати особам, які проживають у деокупованих населених пунктах і не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб. Також виплати розповсюджуватимуться на осіб, які евакуюються із населених пунктів, що розташовані в районах проведення бойових дій у безпечні місця.

Розмір грошової допомоги становитиме 3 тис. грн для осіб з інвалідністю та дітей і 2 тис. грн – для інших осіб.

Фінансування вказаних виплат здійснюватиметься за рахунок коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті на поточний рахунок Мінсоцполітики як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки.

Для отримання грошової допомоги особа пред’являє:

документ, що посвідчує особу, а у разі відсутності – єДокумент в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

документ з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження).

Усі документи на виплату грошової допомоги цивільному населенню подаються одержувачами в електронній формі на адресу пошти: [email protected] ([email protected]).

Як повідомляв «Главком», українці, які постраждали від війни можуть отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Як йдеться на сайті міжнародної організації, на першому етапі гроші зможуть отримати понад 50 тисяч сімей з дітьми.