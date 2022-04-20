Зміни в роботі Київського метрополітену. Влада повідомила новий графік
«Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин
Відзавтра, 21 квітня, у Києві рух поїздів метро відновлять до станції «Лісова». Про це повідомляє пресслужба Київської міської адмністрації.
«Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття», –зазначається у повідомленні.
Рух поїздів здійснюється:
- Червона лінія: від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;
- Синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;
- Зелена лінія: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».
Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота»-«Театральна»; «Площа Льва Толстого»-«Палац спорту».
Без зупинки поїзди слідують повз станції: «Майдан Незалежності» та «Кловська».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, столична підземка запрацювала по-новому. Також 19 квітня відновили роботу деякі трамвайні маршрути.
До слова, Міський голова столиці Віталій Кличко припустив, що невдовзі низка станцій Київського метрополітену отримає нові назви замість пов'язаних із Росією і Білоруссю.