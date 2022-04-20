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    Зміни в роботі Київського метрополітену. Влада повідомила новий графік

    З 21 квітня у Києві відновиться рух поїздів метро до станції &laquo;Лісова&raquo; - Зміни в роботі Київського метрополітену. Влада повідомила новий графік
    З 21 квітня у Києві відновиться рух поїздів метро до станції «Лісова»
    фото: ortop.ua

    «Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин

    Відзавтра, 21 квітня, у Києві рух поїздів метро відновлять до станції «Лісова». Про це повідомляє пресслужба Київської міської адмністрації.

    «Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття», –зазначається у повідомленні.

    Рух поїздів здійснюється:

    • Червона лінія: від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;
    • Синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;
    • Зелена лінія: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».

    Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота»-«Театральна»; «Площа Льва Толстого»-«Палац спорту».

    Без зупинки поїзди слідують повз станції: «Майдан Незалежності» та «Кловська».

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, столична підземка запрацювала по-новому. Також 19 квітня відновили роботу деякі трамвайні маршрути.

    До слова, Міський голова столиці Віталій Кличко припустив, що невдовзі низка станцій Київського метрополітену отримає нові назви замість пов'язаних із Росією і Білоруссю.

    Теги: росія окупанти Київ громадський транспорт метро війна Україна окупація #stoprussia
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    Зміни в роботі Київського метрополітену. Влада повідомила новий графік