Мати зниклого матроса з «Москви» готова кинути бомбу на російський уряд

Нікіта Єфременко - один із тих, хто зник безвісти після затоплення крейсера «Москва». Його мати розлючена брехнею російських можновладців і готова кинути бомбу на власний уряд

Війна в Україні, на думку матері рашистського військового, за межами розумного

Батьки російських матросів-строковиків, які служили на знищеному ЗСУ ракетному крейсері «Москва», тепер обурюються війні, розв’язаній Кремлем. Про це пише «Настоящєє врємя».

Зокрема, Тетяна Єфременко із Приозерська (Ленінградська область РФ) заявила, що російсько-українська війна – за межами розумного. «Ви самі знаєте, що взагалі відбувається? Це просто жахливо. Це настільки страшно, що я не розумію, як таке допускається», – істерично відрегувала на питання журналіста про війну мати матроса «Москви», який вважається зниклим безвісти.

Жінка обурилася участю у бойових діях військовослужбовців-строковиків, що неодноразово спростовувалося як особисто президентом Росії Володимиром Путіним, так і міністерством оборони РФ.

«На деяких людей у нашому уряді, і в тому, і в НАТО, і скрізь... Я особисто б на них скинула бомби, якби мені їх дали. Особисто на них», – заявила Єфременко.

Мати зниклого матроса «Москви», яка живе на півночі Росії, у Ленінградській області, заявила, що працює у військовому санаторії: «До нас на реабілітацію привозять ось цих хлопців, які там брали участь. Хлопців я не розпитувала, але я бачу їхній стан».

Тетяна Єфременко планує сама приїхати до окупованого Севастополя і шукати свого сина Нікіту. «У мене квиток у один бік. Я не знаю, коли я повернусь. Якщо місяць там буду, то місяць. Якщо два, значить, буду два», – запевнила жінка, відзначивши, що зараз дістатися до Кримського півострову непросто, оскільки туди не літають пасажирські літаки з території Росії.

Нагадаємо, у новинах на пропагандистському Першому каналі заявили, що втрат серед членів екіпажу ракетного крейсера «Москва» немає. Усіх моряків вчасно евакуювали.

Незважаючи на те, що міноборони РФ та російські ЗМІ замовчують кількість загиблих на крейсері «Москва», росіяни у соцмережах масово скаржаться, що їхні родичі, які проходили службу на кораблі, вважаються зниклими безвісти.

17 квітня «Агентство» виявило ще одну публікацію в соцмережах про зникнення військовослужбовця внаслідок знищення «Москви». 47-річна жителька Санкт-Петербурга Уляна Тарасова пише про те, що її син Марк Тарасов, «зник безвісти на крейсері «Москва».

«Агентство» знайшло дівчину, яка стоїть поряд із Марком на фото у соцмережах. Вона підтвердила, що 15 грудня юнак вирушив проходити термінову службу в лавах збройних сил РФ.

Напередодні журналісти дізналися про першого загиблого моряка з крейсера «Москва».

Додамо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.