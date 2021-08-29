Харків'яни знайшли двійника покійного Кернеса (фото)

Схожий на померлого мера Харкова блогер пожартував, що піде на вибори

Разючу схожість популярного автоблогера Євгена Муджирі з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом помітили користувачі соцмереж. Першим про це написав телеграм-канал «СонцеЛикий Харків».

«Кернес живий – реінкарнація. Кароч, молодий Гена буде висуватися на мери», – пожартували в Telegram-каналі.

Пост повеселив не лише користувачів, а й самого блогера.

«Не хотів говорити завчасно. Але якщо вже харківський телеграм-канал злив цю інформацію, то доведеться зізнатися. Буду йти в мери», – написав Євген Муджирі на своїй сторінці у Facebook. Допис зібрав чимало жартівливих коментарів.

«Ахаха, можеш від імені молодого Гени давати харків'янам настанови за кого голосувати і грізно говорити Міші, що у нього, як і раніше, нудне обличчя».

«Помножити рейтинг конкурентів на нуль». «А скажи по-кернеськи: «Все х…ня, Міша», веселяться коментатори.

Як відомо, Євген Муджирі – блогер, власник і видавець сайту Autogeek. Сам він проживає в Києві і до Харкова жодного стосунку не має.

Раніше повідомлялося, що на будівлі Харківської міської ради було відкрито меморіальну дошку колишньому меру Геннадію Кернесу.

Також Геннадію Кернесу, який тричі обирався міським головою, було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Харкова» (посмертно).

До слова, дружина покійного Кернеса відсвяткувала день народження з жирафами (фото)

Як раніше писав «Главком», фірма, співвласником якої є Родіон Гайсинський, отримає гроші на ремонт доріг. За дорожню розмітку дадуть грошей іншій фірмі, яка купує матеріали в чеської фірми – «прокладки», де пасинок Кернеса також співвласник.

Нагадаємо, що обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

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