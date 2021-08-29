Обіцяли, як у Дубаї, а тепер смердить. Столичний торговий центр River Mall потрапив у скандал

Таке сталося через скидання будматеріалів та інших токсичних відходів будівництва прямо у воду

ТРЦ знаходиться на узбережжі невеликої затоки Дніпра в мікрорайоні Позняки

У Києві біля торгово-розважального центру River Mall, що на Дніпровській набережній, 12, затока Дніпра Берківщина покрилася дивними пінистими зелено-блакитними плямами. Місцеві жителі скаржаться на страшний запах.

Про це повідомляє Telegram/Kyiv_Live.

За словами місцевих жителів, таке сталося через скидання будматеріалів та інших токсичних відходів будівництва прямо у воду.

«Тепер від водойми стоїть сильний сморід, який чути навіть через зачинене вікно в радіусі один кілометр», – підписані кадри з екологічним лихом.

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ТРЦ River Mall знаходиться на узбережжі невеликої затоки Дніпра в мікрорайоні Позняки, поруч однойменна станція метро, а також метро «Осокорки».

Поблизу багато висотних будинків, мешканці якого змушені терпіти токсичні запахи.

Нагадаємо, відремонтовану затоку біля станції метро «Осокорки» презентували як «справжній Дубай». Власники ТРЦ River Mall анонсували розкішний променад з краєвидом на нові скляні висотки й прекрасну природу. Але тепер виникла екологічна проблема.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні.

Як повідомлялося, «Житомирводоканал» спричинив екологічну катастрофу та вбив десятки тисяч риб.