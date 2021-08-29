  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Обіцяли, як у Дубаї, а тепер смердить. Столичний торговий центр River Mall потрапив у скандал

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Таке сталося через скидання будматеріалів та інших токсичних відходів будівництва прямо у воду - Обіцяли, як у Дубаї, а тепер смердить. Столичний торговий центр River Mall потрапив у скандал

    Таке сталося через скидання будматеріалів та інших токсичних відходів будівництва прямо у воду

    Скріншот з відео

    ТРЦ знаходиться на узбережжі невеликої затоки Дніпра в мікрорайоні Позняки

    У Києві біля торгово-розважального центру River Mall, що на Дніпровській набережній, 12, затока Дніпра Берківщина покрилася дивними пінистими зелено-блакитними плямами. Місцеві жителі скаржаться на страшний запах.

    Про це повідомляє Telegram/Kyiv_Live.

    За словами місцевих жителів, таке сталося через скидання будматеріалів та інших токсичних відходів будівництва прямо у воду.

    «Тепер від водойми стоїть сильний сморід, який чути навіть через зачинене вікно в радіусі один кілометр», – підписані кадри з екологічним лихом.

    Обережно, на відео присутня нецензурна лексика, 18+

    ТРЦ River Mall знаходиться на узбережжі невеликої затоки Дніпра в мікрорайоні Позняки, поруч однойменна станція метро, а також метро «Осокорки».

    screenshot_84

    Поблизу багато висотних будинків, мешканці якого змушені терпіти токсичні запахи.

    Нагадаємо, відремонтовану затоку біля станції метро «Осокорки» презентували як «справжній Дубай». Власники ТРЦ River Mall анонсували розкішний променад з краєвидом на нові скляні висотки й прекрасну природу. Але тепер виникла екологічна проблема.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні.

    Як повідомлялося, «Житомирводоканал» спричинив екологічну катастрофу та вбив десятки тисяч риб.

    Теги: екологія Київ метро Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обіцяли, як у Дубаї, а тепер смердить. Столичний торговий центр River Mall потрапив у скандал