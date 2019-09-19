Рада не дозволила ДБР і НАБУ самостійно здійснювати прослуховування



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За прийняття законопроекту №1009 в цілому проголосували 196 депутатів за мінімально необхідних 226

Верховна Рада відмовилася дозволити Державному бюро розслідувань (ДБР) і Національному антикорупційному бюро (НАБУ) самостійно здійснювати прослуховування.

За прийняття законопроекту №1009 в цілому проголосували 196 депутатів за мінімально необхідних 226.

При цьому посеред голосування голова парламенту Дмитро Разумков спробував зупинити голосування за законопроект, проте система «Рада» показала результат голосування.

Опозиційні партії почали аплодувати.

За підсумком виступів усіх фракцій, Разумков виніс пропозицію про повернення законопроекту на доопрацювання до профільного комітету і на повторне 2-ге читання, за що проголосувало 242 депутати парламенту.

Законопроектом передбачалося НАБУ і ДБР додати до списку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу, яким також пропонувалося дозволити знімати інформацію з телекомунікаційних мереж.

При цьому керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) мали надаватися повноваження скасування незаконних і необгрунтованих постанов НАБУ і ДБР.

Крім цього, законопроектом пропонувалося дозволити проведення обшуків, затримання, порушення таємниці листування і телефонних розмов депутата Ради без отримання згоди парламенту на проведення цих дій.

Також пропонувалося дозволити суддям не визначати розмір застави щодо осіб, які підозрюються в тяжких і особливо тяжких корупційних злочинах.

Документом планувалося скасувати правки, внесені депутатом 8-го скликання від Радикальної партії Олега Ляшка Андрієм Лозовим до Кримінального процесуального кодексу, якими обмежувалися терміни досудового розслідування, призначення і проведення експертизи.

Як повідомлялось, 19 вересня голова Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про особливій процедурі усунення Президента України з поста (імпічмент)». Після цього закон про імпічмент президента передали на підпис Володимиру Зеленському.

Джерело: Українські новини