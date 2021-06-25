Податковий комітет Ради підтримав зниження податків для грального бізнесу

«Тепер казино – це основа економічного зростання України?», – заявив нардеп Ніколаєнко

Податковий комітет Ради схвалив Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей (реєстр. № 2713-д), яким оподаткування на дохід від грального бізнесу знижується з 18% до 10%. Також законопроект пропонує прибрати оподаткування ПДФО прибутку гравців з виграшів до 8 мінімальних зарплат. Сталося це відразу після того, як Комітет проголосував збільшення податків для українців та бізнесу, що є відвертим знущанням. Про це написав народний депутат України Андрій Ніколаєнко на своїй сторінці у Фейсбук.

«Верх цинізму – після розгляду такого масштабного та катастрофічного для сотень тисяч платників податків проекту 5600, намагатися знизити податки для грального бізнесу. Невже тепер казино – це основа економічного зростання України? Мабуть, саме для того, щоб пропхнути всі ці дикі норми, монобільшість планує провести на наступному тижні одразу два пленарних засідання», – заявив Ніколаєнко.

У свою чергу народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк порахувала: станом на сьогодні від видачі ліцензій на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор до держбюджету сплачено понад 630 млн грн – замість 12 мільярдів гривень, які обіцяли депутати, ухвалюючи законопроект, який повернув в Україну гральний бізнес. Також вона висловила переконання, що цей законопроект допоможе відмивати кошти, отримані незаконним шляхом.

«Чим лікарі, які отримують менше 8 мінімалок, гірші за гравців? Окрім цього, автори проєкту хочуть втричі зменшити щорічну оплату за ліцензію до введення в експлуатацію онлайн-системи моніторингу. Я вже мовчу про спробу уникнути ідентифікації клієнтів, які виграли. Це може спричинити відмивання коштів і ми знову отримаємо ноунеймів, які «виграли», та депутатів-щасливчиків, які декларують успішний успіх в лотереях», – переконана нардеп.

Як відомо, Податковий комітет рекомендував до розгляду Верховною Радою законопроєкт № 5600, яким підвищуються податки і збори для переважної кількості галузей. Це, на переконання економістів, викличе зростання інфляції, та, як наслідок – скачок цін на товари та послуги в Україні.

Проти ухвалення цього законопроекту виступило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК): там заявили, що він має корупціогенні фактори, тож його необхідно доопрацювати. Згідно з повідомленням НАЗК, при підготовці проєкту зафіксовані порушення процедури проведення громадського обговорення. Також він не був оприлюднений на офіційному веб-сайті розробника, всупереч загальним принципам відкритості та прозорості.