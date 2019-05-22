На українській біржі вперше продали облігації державного боргу США



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Загальна вартість проданих цінних паперів склала 6,55 мільйона гривень

На українській біржі вперше продали облігації державного боргу США. Це стала перша операція з продажу облігації іноземної країни за всю історію ринку цінних паперів України.

Про це йдеться у повідомленні фондової біржі «ПФТС».

У ході торгів 21 травня на біржі продали 2460 облігацій Департаменту казначейства США. Загальна вартість проданих цінних паперів склала 6,55 мільйона гривень.

Номінал кожної облігації склав 100 доларів, відсоткова ставка склала 2,375% річних. Дата погашення відбудеться 31 січня 2023 року.

Ці цінні папери вважаються одними з найбільш надійних у світі, водночас відсоткові ставки за ними є достатньо низькими.

Американські цінні папери з’явилися на українській біржі завдяки компанії-посереднику «БТС Брокер». Торгувати ними в Україні можна лише у гривні.

Нагадаємо, мііжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до переліку інституцій Світового банку, вперше випустила гривневі облігації на суму 1,35 млрд грн.