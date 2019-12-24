Держборг України зріс за місяць на мільярд доларів



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У Мінфіні констатують зменшення у листопаді боргу України номінованого у гривнях

У листопаді 2019 року державний борг України зріс на 1 мільярд доларів (у доларовому еквіваленті). Наразі він складає 82,83 мільярда доларів.

Такі дані наводяться у борговій статистиці, розміщеній на сайті Міністерства фінансів України.

Більшу частину боргу має виплатити держава — 72,82 мільярда доларів. Решту 10 мільярдів доларів держава гарантувала.

За джерелами походження боргу переважає зовнішня заборгованість держави. Станом на початок грудня 2019 року вона складала еквівалент 38,95 мільярда доларів. Внутрішніх боргів уряд має на 33,88 мільярда доларів.

Цікаво, що у гривневому еквіваленті розмір державного боргу України у листопаді 2019 року навпаки скоротився: з 2,045 трильйона гривень до 1,99 трильйона гривень.

Раніше повідомлялося, що Україна має виплатити 15 млрд грн боргу до кінця року.