НАБУ повідомило про підозру колишньому директору Львівського бронетанкового



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Романа Тимківа детективи НАБУ затримували ще в 2017 році за підозрою у махінаціях на 2,5 млн гривень

Розслідування щодо Тимківа детективи розпочали у серпні 2017 року

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківу.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«12 вересня 2019 року детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом САП повідомили колишньому директору ДП «ЛБТЗ» про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що експосадовець в е-деклараціях за 2016-2018 роки не зазначив інформацію про статки на суму близько 4,6 млн грн.

Серед незадекларованого майна — квартира у Відні та відомості про компанію, зареєстровану в Белізі, кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній директор ДП «ЛБТЗ».

Зазначається, що розслідування наведених фактів детективи розпочали у серпні 2017 року.

Нагадаємо, 14 липня 2017 року НАБУ затримало директора заводу Романа Тимківа та його заступника за підозрою у махінаціях на 2,5 млн гривень. Цього ж дня бронетанковий завод мав відвідати президент України. Пізніше Петро Порошенко заявив, що за затриманими вели спостереження два місяці. Наступного дня суд в Києві взяв усіх затриманих під варту з можливістю внесення застави. Для Тимківа ця сума склала два мільйони гривень. Згодом, за нього внесли заставу, і відпустили.

Пізніше також з’ясувалось, що керівник Львівського бронетанкового заводу Роман Тимків здавав в оренду своєму підприємству два автомобілі та мотоцикл. 27 червня Солом’янський районний суд Києва відсторонив на 2 місяці від посади Романа Тимківа та його заступника, а у липні Міністерство оборони України виграло позов до Львівського бронетанкового заводу на стягнення 5,17 мільйона гривень за поставлені вживані двигуни.