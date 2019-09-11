Суд зобов’язав ДБР розпочати розслідування щодо Портнова



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Андрій Портнов

Дії Портнова можуть містити ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 255 КК України

Шевченківський суд зобов’язав Державне бюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію, згідно повідомлення нардепа Тетяни Чорновол стосовно імовірного створення Андрієм Портновим злочинної організації з метою отримання неправомірної вигоди від комерційної структури ПАО «БТА Банк».

Про це 11 вересня повідомляє пресслужба партії «Європейська солідарність».

Відповідно до повідомлення про злочин, дії ексголови Адміністрації президента Віктора Януковича можуть містити ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 255 КК України.

Як відомо, ДБР тричі відмовляло у внесенні інформації за заявою Чорновол до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо цього питання.

Згідно рішення суду, Державне бюро розслідування має розпочати розгляд цієї справи і протягом 24 годин передати заявнику копію витягу з реєстру.

Нагадаємо, раніше народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що Державне бюро розслідувань відмовляється порушувати кримінальні справи проти соратника Януковича Андрія Портнова, абсолютно ігноруючи вимоги Кримінального процесуального кодексу.

Як відомо, Портнов повернувся в Україну у травні цього року.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція відмовилася порушувати справу проти Портнова, який ініціював низку проваджень проти п’ятого президента Петра Порошенка.