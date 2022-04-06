Держдеп повідомив про виділення Україні додаткових $100 млн допомоги

Знищена російським ворогом Бородянка, що під Києвом

За час російської агресії США надали Україні $1,7 млрд

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про негайне виділення Україні додаткових $100 млн допомоги. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Світ шокований і вражений звірствами, скоєними російськими силами у Бучі та по всій Україні. Українські сили сміливо продовжують захищати свою державу і свою свободу, і США разом зі своїми союзниками непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України», – йдеться на сайті Держдепу.

Це шосте виділення озброєння, обладнання й матеріалів із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року. В цілому, за час російської агресії (з 24 лютого 2022 року) США надали Україні $1,7 млрд.

Як зауважило американське зовнішньополітичне відомство, допомогу Києву від початку російської війни надають понад 30 країн, і США разом із союзниками продовжать підтримувати Україну гуманітарною та економічною підтримкою.

Раніше, Блінкен заявив, що події у Бучі не є вчинками неконтрольованого підрозділу військ Росії, а це «навмисна кампанія, спрямовану на те, щоб вбивати, катувати, ґвалтувати, коїти звірства».

За словами держсекретаря США, Сполучені Штати Америки збирають докази, щоб підтримати зусилля України, ООН щодо документування подій, розслідування злочинів.

Нагадаємо, що в Україні триває 42-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.