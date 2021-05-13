Білий Дім оголосив, хто може зняти маски

На американців, які повністю пройшли вакцинацію проти коронавірусу, чекають привілеї

Адміністрація президента США озвучила «великі новини» щодо боротьби з коронавірусом

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) дозволили жителям країни, які повністю пройшли вакцинацію проти коронавірусу, відмовитися від носіння масок і дотримання дистанції на вулиці і в приміщеннях.

Про це повідомляє Білий дім.

«Великі новини від CDC: Якщо ви повністю щеплені, вам не потрібно носити маску – в приміщенні або на відкритому повітрі, в більшості випадків», – йдеться у заяві адміністрації президента США.

«Ми дійшли так далеко. Якщо ви вирішите зробити щеплення або носити маску, будь ласка, захистіться, поки не дійдемо до фінішу», – додали у Білому домі.

Директор CDC Рошель Валенська зазначила, що при цьому американці, які завершили вакцинацію, повинні продовжувати носити маски та дотримуватися дистанції, якщо цього вимагають федеральні або територіальні закони, а також правила місцевого бізнесу. Також вони повинні носити маски в громадському транспорті, в аеропортах і на вокзалах, пише CNBC.

«Ми всі дуже чекали цього моменту, коли ми зможемо повернутися до деякого відчуття нормального життя», – сказала Валенська.

До слова, сьогодні США почали вакцинацію підлітків від Covid-19.

Кілька днів тому Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило екстрене застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech для підлітків 12-15 років.

Нагадаємо, американцям доплачуватимуть за вакцинацію від Сovid-19

До слова, згідно дослідження, вакцини Pfizer та AstraZeneca вже після першого щеплення ефективні на 87%.

Як повідомлялося, на думку гендиректора Pfizer Альберта Бурли, бідним країнам не вистачило препарату, оскільки вони самі відмовилися зарезервувати дози вакцини.

Крім того, стало відомо, що Єврокомісія та Pfizer законтрактували поставку додаткових 1,8 млрд доз вакцини.