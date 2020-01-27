Держдеп відреагував на ракетний обстріл посольства США в Багдаді



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Держдепартамент США: Ми закликаємо владу Іраку виконувати свої зобов'язання з охорони дипломатичних об'єктів

США «зберігають пильність»

Сполучені Штати Америки закликали Ірак виконувати свої зобов'язання щодо захисту американських дипломатичних об'єктів.

Про це заявив представник пресслужби Держдепартаменту, повідомляє CNN.

Так він прокоментував атаку на диппредставництво США в іракській столиці, в результаті якої ракети впали безпосередньо на території посольства.

«Ми в курсі повідомлень про ракетний обстріл міжнародної зони. Ми закликаємо владу Іраку виконувати свої зобов'язання з охорони дипломатичних об'єктів», - заявив дипломат.

«Ситуація у сфері безпеки залишається напруженою, і збройні угруповання, підтримувані Іраном, як і раніше становлять загрозу. Тому ми зберігаємо пильність», - зазначив він.

Нагадаємо, в «зеленій зоні» Багдада, де розташовані урядові будівлі посольства іноземних держав, 26 січня впали п'ять ракет, одна з яких – на території посольства США.

Як відомо, у січні посольство США в Іраку піддалося обстрілу. Ракети впали поблизу дипустанови. Також біля американського посольства проходять масові акції протесту іракців.

Напередодні в Іраку у сутичках із поліцією загинули четверо протестувальників, десятки поранених.

Також повідомлялося, в Іраку поліція застосувала газ і відкрила вогонь для розгону демонстрантів.

Нагадаємо, посольство США в Багдаді огородили бетонною стіною.