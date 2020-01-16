Держдума затвердила Мішустіна на посаді прем'єра РФ



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Михайло Мішустін 16 січня очолив уряд РФ

Представник Путіна заявив, що Мішустін з середини 90-х років займається «цифровізацією» та «інформаційними технологіями»

Держдума на засіданні в четвер дала згоду президенту РФ на призначення нинішнього глави Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна головою уряду Росії, пише пресслужба Думи та федеральні ЗМІ РФ.

За це рішення проголосували 383 депутати, проти голосів не було, утримався 41 депутат.

«Колеги, рішення прийнято. Ми з вами дали згоду на призначення головою уряду президенту Російської Федерації кандидатури Мішустіна Михайла Володимировича», — сказав, підбиваючи підсумки, спікер Держдуми В’ячеслав Володін.

Кандидатуру Михайла Мішустіна парламентаріям представив представник президента РФ у Державній думі Гаррі Мінх, зазначає пресслужба Держдуми РФ.

Депутаты поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства большинством голосов.



За - 383 человека

Против - 0

Воздержались - 41 pic.twitter.com/UhSI55zAiT — Государственная Дума (@dumagovru) January 16, 2020

«Вчора після послання президента, після зустрічі з урядом президент своїм указом оголосив про відставку Уряду. І, відповідно, вніс в Державну Думу пропозицію щодо кандидатури Мішустіна Михайла Володимировича для отримання згоди для призначення на посаду голови уряду», — нагадав він.

Гаррі Мінх підкреслив, що Михайло Мішустін відповідає всім вимогам закону про уряд РФ. «Михайло Володимирович Мішустін добре знайомий Державній думі, — сказав повноважний представник президента. — Він є дійсним державним радником РФ I класу, доктор економічних наук і людина, яка за своєю освітою звик на всі проблеми дивитися системно, він інженер-системотехнік. По суті, він з середини 90-х років займається тим, що ми сьогодні називаємо терміном «цифровізація» і «інформаційними технологіями».