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    Економіка та фінанси

    Держгеонадра може долучитися до проекту будівництва нової кільцевої дороги навколо Києва

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    Опімах наголосив, що підготовлені службою ділянки запропоновані всім учасникам ринку і кожен бажаючий може ініціювати проведення електронного аукціону з їх продажу - Держгеонадра може долучитися до проекту будівництва нової кільцевої дороги навколо Києва
    Опімах наголосив, що підготовлені службою ділянки запропоновані всім учасникам ринку і кожен бажаючий може ініціювати проведення електронного аукціону з їх продажу

    Держгеонадра уже підготувала 79 ділянок корисних копалин, що можуть використовуватися в дорожньому будівництві

    Державна служба геології та надр може долучитися до реалізації проекту нової кільцевої дороги навколо Києва і підготувати розташовані поруч ділянки корисних копалин, які використовуються в дорожньому будівництві.

    Про це повідомив голова служби Роман Опімах в ефірі телеканалу «Україна24».

    «Ви згадали проект Кільцевої дороги, нещодавно проект був представлений, коли ми отримаємо чіткі координати, де це буде, ми спробуємо підготувати ділянки, запропонувати їх ринку», - зазначив очільник служби.

    Наразі Держгеонадра після консультацій з «Укравтодором» уже підготувала 79 ділянок корисних копалин, що можуть використовуватися в дорожньому будівництві і знаходяться поблизу основних поточних проектів «Укравтодору».

    «Ми обрали 4-5 областей лівобережної України, де нам «Укравтодор» наголосив, що тут у нас особливо у нас є брак сировини, яку везуть з інших областей», - додав Опімах.

    За його словами, це дозволить оптимізувати логістику доставки будівельних матеріалів в ході реалізації національного проекту ремонту і будівництва доріг.

    Опімах наголосив, що підготовлені службою ділянки запропоновані всім учасникам ринку і кожен бажаючий може ініціювати проведення електронного аукціону з їх продажу.

    Нагадаємо, раніше голова Держгеонадр презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів. Зокрема реформа передбачає спрощення правил для «малого надрокористування», також введення розстрочки платежів за надання спецдозволів і вільний обіг спецдозволів.

    Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі.

    Раніше депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.

    державна служба реформа Укравтодор Роман Опімах Держгеонадра
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