В Україні почав діяти закон про автокрісла: все, що потрібно знати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Відсьогодні почнуть штрафувати водіїв за перевезення дітей без автокрісла

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про встановлення відповідальності за перевезення дітей без спеціальних крісел. Президент України Володимир Зеленський закон підписав і з 20 листопада за порушення правил водіїв, які перевозять дітей без автокрісел – каратимуть штрафами.

Закон доповнює статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення частинами десятою та одинадцятою, у яких встановлюється адміністративна відповідальність за порушення правил перевезення дітей та за вчинення такого правопорушення повторно протягом року відповідно.

В автокріслах потрібно перевозити дітей віком до 12 років та зі зростом меншим, ніж 145 сантиметрів.

Водночас заборонено:

перевозити дітей не в спеціальних дитячих кріслах;

перевозити дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля і здійснювати перевезення організованих груп дітей в темний час доби.

Так, закон визначає, що порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі 13 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). При цьому повторне протягом року вчинення порушення передбачає штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

Штрафувати за те, що дитину перевозять в таксі без автокрісла будуть водія, а не батьків чи компанію перевізника. Тобто фінансова відповідальність ляже лише на водія таксі, який взявся перевозити дітей порушуючи при цьому ПДР.

Перевозити дітей, зріст яких менше як 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, – у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля; організовані групи дітей у темну пору доби... заборонялося й раніше, але штрафи не були передбачені.

Водночас на органи Національної поліції покладено обов’язок розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені у частинах десятій та одинадцятій статті 121 КУпАП (зміни до частини першої статті 222).

Нагадаємо, Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей» (№1150) Верховна Рада ухвалила 29 жовтня.

Президент підписав його 15 листопада.