Похід на Крим. Рефат Чубаров розповів деталі акції, що роздратувала росіян



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Рефат Чубаров говорить, що для безпечного перетину межі окупованого Криму серед учасників акції будуть представники міжнародних організацій

Меджіс ініціював ненасильницьку міжнародну акцію «Світ – проти насильства та окупації. Марш гідності»

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів в інтерв’ю «Главкому», що 27 січня був сформований первинний склад штабу з підготовки та проведення походу на Крим.

За словами Рефата Чубарова, датою перетину адмінмежі Херсонської області і тимчасово окупованого Криму визначили 3 травня, а місце збору село Чонгар.

Рефат Чубаров говорить, що для безпечного перетину межі окупованого Криму серед учасників акції будуть представники міжнародних організацій. «У нас в Україні є моніторингова група ООН з питань прав людини в Україні і спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Якраз ця спеціальна місія має мандат відвідувати будь-які регіони України і ніде немає зауважень, що вона не може відвідувати Кримю. Тож ми обов’язково їх проситимемо, щоби вони пішли разом з нами», - наголосив голова Меджлісу.

Голова Меджлісу не виключає, що під час Маршу гідності може трапитись різне, тому організатори розраховують на участь в акції представників тих міжнародних організацій, членами яких є не лише Україна, але й Росія.

Чубаров зазначає, що під час акції знадобляться якісь мінімальні витрати, проте наразі невідомо конкретна кількість учасників. «У наших умовах складати заздалегідь будь-які списки - викликати недовіру у людей. Ми нікого не відштовхуватимемо з тих, хто захоче взяти участь, але в людини має бути певний документ, який підтверджує громадянство України. Така людина отримає бейджик і таким чином буде означена як учасник акції», - поінформував голова Меджлісу.

Нагадаємо, кримські татари організовують ненасильницьку міжнародну акцію «Світ проти насильства та окупації. Марш гідності». Заяву такого змісту минулого тижня оприлюднив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Мета маршу – перетнути адміністративний кордон між Херсонською областю і окупованим півостровом, аби допомогти міжнародним організаціям на практиці реалізувати резолюції щодо Криму, ухвалені ними за останні шість років.

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