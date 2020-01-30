Чехи не йдуть шляхом Дубілета і проведуть справжній перепис населення
Жителям Чехії, які відмовляться брати участь у перепису, буде загрожувати штраф 10 тис. крон (10,8 тис. грн)
Наступний перепис населення в Чехії пройде з 27 березня по 11 травня 2021 року. Процедура буде обов'язковою для всіх, в тому числі іноземців. Тим жителям, які відмовляться брати в ній участь, буде загрожувати штраф 10 тис. крон (10,8 тис. грн). Відповідне рішення уряд в середу, 29 січня, затвердила нижня палата парламенту.
Перепис населення в республіці проводиться кожні 10 років. Цього разу жителі зможуть заповнити анкету в електронному вигляді, а питань буде майже вдвічі менше (27 проти 47). Багато даних Чеське статистичне управління візьме з реєстрів державних відомств.
Електронну анкету потрібно буде заповнити на спеціальному сайті з 27 березня до 9 квітня. Тим, хто цього не зробить, до 26 квітня поштою надішлють класичні паперові бланки. Їх потрібно буде заповнити і віднести в пункт збору до 11 травня.
Перепис обійдеться державному бюджету в 2,23 млн крон. Минулого разу витрати з урахуванням інфляції були на 22% більше.
Нагадаємо, як свідчать дані результатів оцінки чисельності наявного населення України, оприлюднені міністром Кабінету міністрів України Дмитром Дубілетом, наразі чисельність населення Києва складає 3,703 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.
Оцінку чисельності населення проводили трьома методами. Перший метод – це дані мобільних операторів. Друга методика – використання статево-вікової інформації, так званої «ялинки» з двох джерел – з даних Держстату і електронних реєстрів України.
Для третього методу було взято дані державного реєстру фізичних осіб і «почистили» його, виділивши людей, які хоч раз так чи інакше взаємодіяли з державою за останні 3 роки.
До відома, спочатку у проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачили понад 3 млрд грн. Після чого Кабмін узгодив термін для проведення наступного перепису населення України.
Водночас Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, що дозволить зекономити 2-3 млрд грн.
Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.