Держсекретар США відвідає Україну наприкінці січня



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Держсекретар США Майк Помпео відвідає Україну наприкінці січня

Помпео і Зеленський узгодили подальший графік двосторонніх контактів між Україною та США на найвищому рівні,

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Майкл Помпео відвідає Україну з офіційним візитом наприкінці січня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками телефонної розмови президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Майком Помпео.

«Співрозмовники узгодили подальший графік двосторонніх контактів між Україною та США на найвищому рівні, насамперед візит Майка Помпео до України наприкінці січня, який було перенесено з 3 січня», — зазначили в ОПУ.

Нагадаємо, глава міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео і сподівається найближчим часом узгодити нову дату візиту.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

Пізніше в держдепартаменті США підтвердили інформацію про те, що Майк Помпео відвідає Україну. Його візит був запланований на 3 і 4 січня.

Згодом стало відомо, що візит Майка Помпео перенесено.

У держдепартаменті США пояснили, що перенесення зарубіжного туру держсекретаря Майка Помпео пов’язане з атакою на американське посольство в Іраку.