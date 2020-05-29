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    Дещиця спростував інформацію про участь у виборах мера Львова

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    <p>Андрій Дещиця назвав плітками інформацію у ЗМІ про балотування у мери Львова</p> - Дещиця спростував інформацію про участь у виборах мера Львова

    Андрій Дещиця назвав плітками інформацію у ЗМІ про балотування у мери Львова

    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

    Андрій Дещиця: як посол України в Польщі маю ще багато планів та цікавих ідей

    Посол України у Польщі Андрій Дещиця спростував чутки про участь у виборах міського голови Львова.

    Про це у п’ятницю, 29 травня, передає «Укрінформ».

    Інформацію про те, що партія «Слуга народу» начебто висуватиме Андрія Дещицю на місцевих виборах у жовтні цього року, поширив напередодні львівський сайт новин «Діло».

    «Пліток не коментуватиму, тим паче таких, які вийшли з анонімних джерел. Як і кожен українець, я дуже люблю Львів, вболіваю за його майбутнє і щиро бажаю добробуту і процвітання усім рідним мені львів’янам», – заявив Дещиця.

    «Як посол України в Польщі маю ще багато планів та цікавих ідей. Я і надалі продовжуватиму, наскільки мені вистарчить сил та здоров’я, працювати на благо української держави та українського народу», – наголосив український дипломат.

    Зазначимо, Дещиця є уродженцем Львівщини, закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Він був послом України у Фінляндії та Ісландії, а з лютого по червень 2014 року – виконувачем обов’язків міністра закордонних справ України. З жовтня 2014 року Дещиця обіймає посаду посла України в Польщі.

    Згідно з чинним законодавством, місцеві вибори мають відбутись в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень, тобто 25 жовтня 2020 року. Пройти вони мають одночасно на всій території країни — виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та міських голів.

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