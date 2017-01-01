Десятки справ про розгін студентів на Євромайдані не розглядаються - Горбатюк

За словами Горбатюка, не можна стверджувати, хто саме вчинив злочин, оскільки вироків ні по одному з цих епізодів немає

На сьогодні по подіям 30 листопада 2013 року відкрито десятки виробництв, але справи за цими епізодами не мають вироків. Про це заявив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в коментарі «Радіо Свобода». «В цілому на сьогодні повідомлено про підозру або направлено в суд - це 22 людини, яких



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Силовий розгін студентів на Євромайдані, 30 листопада 2013 року

За словами Горбатюка, не можна стверджувати, хто саме вчинив злочин, оскільки вироків ні по одному з цих епізодів немає

На сьогодні по подіям 30 листопада 2013 року відкрито десятки виробництв, але справи за цими епізодами не мають вироків.

Про це заявив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в коментарі «Радіо Свобода».

«В цілому на сьогодні повідомлено про підозру або направлено в суд - це 22 людини, яких слідство на підставі зібраних доказів вважає особами, які організували - це підозри колишньому президенту, колишньому голові РНБО, його заступнику, керівнику Міністерства внутрішніх справ, Київської міліції, і виконавців - це командиру «Беркута» і безпосередньо бійцям», - розповів Горбатюк.

«А також, як відомо, обвинувальний акт знаходиться в суді щодо колишнього голови КМДА Попова щодо пособництва в організації розгону», - сказав він.

Однак, за словами Горбатюка, не можна стверджувати, хто саме вчинив злочин, оскільки вироків ні по одному з цих епізодів немає.

Тривалий час у слідства була проблема з встановленням безпосередньо виконавців цих злочинів. За останній рік ситуація змінилася і два бійці «Беркута» були ідентифіковані, зібрані докази та обвинувальні акти щодо направлені в суд.

При цьому деякі з підозрюваних продовжують займати свої посади.

«І ще на сьогоднішній час у нас командир взводу, яким повідомлено про підозру, слідство теж йде до завершення, але слід зазначити, що цей чоловік, як була командиром взводу, так і залишається», - каже Горбатюк.

Крім того, за його словами, ці справи судами не розглядаються, і ніяких гарантій того, що підозрювані не виїдуть з України немає.

«Суди не вибирають їм запобіжного заходу, тримання під вартою. Але їм поки що нічого боятися, тому що тривалий розгляд справ залишається безрезультатним», - резюмував Горбатюк.

Раніше екс-генпрокурор Віталій Ярема в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому у розслідуванні злочинів проти Майдану немає прогресу.

До слова, вчора у Києві вручили волонтерську премію «Євромайдан SOS-2017».