Дев'ять опозиційних партій вимагають повернути Саакашвілі в Україну

Українські партії звернулися до світових лідерів щодо політичного переслідування Михайла Саакашвілі

Дев'ять українських опозиційних партій закликали повернути лідера партії «Рух нових сил», третього Президента Грузії Михайла Саакашвілі в Україну. Про це йдеться в спільній заяві українських демократичних сил щодо політичного переслідування Михайла Саакашвілі. «На початку цього тижня, 12 лютого 2018 року, Президент



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Українські партії звернулися до світових лідерів щодо політичного переслідування Михайла Саакашвілі

Дев'ять українських опозиційних партій закликали повернути лідера партії «Рух нових сил», третього Президента Грузії Михайла Саакашвілі в Україну.

Про це йдеться в спільній заяві українських демократичних сил щодо політичного переслідування Михайла Саакашвілі.

«На початку цього тижня, 12 лютого 2018 року, Президент Порошенко та підконтрольні йому силові відомства вчинили відверто антиконституційне та неправове дійство - брутальною силою вигнали з країни українського політика, лідера партії «Рух нових сил», третього Президента Грузії Михайла Саакашвілі. Щоб позбутися одного з лідерів опозиції, влада вчинила політичну розправу, порушила права людини і завдала величезної шкоди міжнародній репутації України. Цей злочин має бути розслідуваний. Всі посадові особи, які порушили закон та свої посадові обов’язки, мають опинитися на лаві підсудних», - йдеться в заяві.

Політичні партії вимагають забезпечити повернення Михайла Саакашвілі в Україну, надавши йому можливості захистити свої права та гідність в українських судах, у відповідності до норм українського законодавства і міжнародного права.

«Ми звертаємося до всіх українців із проханням підтримати наше звернення. Українська влада дозволяє собі так вчинити з політиком, відомим в усьому світі. Це означає, що жоден український громадянин не може почуватися в безпеці та сподіватися на справедливе правосуддя. Ми, як і в часи Януковича, опинилися на межі диктатури. Ми закликаємо світових лідерів та дипломатів дати принципову оцінку політичним репресіям, до яких вдається українська влада. Практика призначення винних не в суді, а шляхом публічних заяв генерального прокурора, практика вигнання неугодних з країни має назавжди залишитися в радянському минулому. Ми констатуємо, що Президент Порошенко став на шлях підміни закону свавіллям. Ми попереджаємо, що будь-які спроби подальших розправ над опозиційними лідерами та активістами отримають нашу консолідовану і тверду відповідь», -зазначають опозиційні партії.

Під спільною заявою підписалися партії: «Демократичний альянс», «Громадянська позиція», «Народний контроль», «Європейська партія України», «Батьківщина»«Об’єднання “Самопоміч», «Свобода», «Рух нових сил» і громадський рух «Хвиля».

Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.