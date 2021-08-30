У Запоріжжі попрощалися з військовим, який загинув від кулі снайпера на Донбасі

Старший солдат Андрій Вискребець загинув 27 серпня під час виконання бойового завдання в районі селища Славне на Донеччині

У Запоріжжі на площі Героїв відбулась церемонія прощання із бійцем 74-ї окремого розвідувального батальйону Андрієм Вискребцем, який загинув під час виконання військового завдання на Донеччині. Про це повідомляє «Укрінформ».

Військовослужбовець військової частини А1035, старший солдат Андрій Вискребець загинув 27 серпня під час виконання бойового завдання в районі селища Славне на Донеччині. Він отримав смертельне поранення від ворожого снайпера.

У загиблого залишилась дружина, двоє дітей та рідна сестра.

«Сьогодні ми зібрались, щоб вшанувати пам’ять справжнього воїна, патріота, громадянина, батька, брата, сина. Він віддав своє життя за мир і спокій України. Не ми розв'язали цю агресію, але боротьба продовжується і Бог забирає найкращих. Я прошу вибачення від керівництва Збройних сил, командування сухопутних військ за те, що ми не змогли зберегти його життя. Історія розставить все на свої місця. Заради наших дітей, нашого майбутнього ми повинні пообіцяти, що ми збережемо пам’ять про хорошого солдата, воїна, патріота», – сказав тимчасово виконуючий обов’язки командувача оперативним командуванням «Схід», бригадний генерал Владислав Клочков.

Він також зачитав від імені головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного пам’ятний лист.

Заступник командира військової частини А1035 з морально-психологічного забезпечення, підполковник Едуард Коровін зазначив, що протягом трьох діб батальйон втратив двох військовослужбовців.

«Цей хлопець був справжнім прикладом служіння своєму народу. Він проходив військову службу у Збройних силах, починаючи з 2015 року. Служив у 26-й, потім в 55-й артбригадах і наприкінці своєї служби він проходив службу в нашому 74 ОРБ. Всі розуміють, що в нашому батальйоні служба не найлегша, але він служив з честю, гордістю. Прошу вибачення у його родичів. Вибачте нас, будь ласка, за те, що ми не уберегли його. Він переміг у цій війні», – сказав Коровін.

Військового поховали у Запоріжжі на Леваневському кладовищі.

Довідка: Андрій Вискребець народився 28 квітня 1982 року у Запоріжжі, навчався у Запорізькому будівельному технікуму, здобув фахову освіту і працював за фахом.

З березня 2015 року він був мобілізований до лав ЗСУ, проходив службу у 26-ій артбригаді. Після закінчення терміну мобілізації уклав перший військовий контракт на три роки у 55-ій артбригаді «Запорізька Січ» та виконував бойові завдання на сході України, був старшим навідником.

З 2019 року проходив військову службу за контрактом у 74-му окремому розвідувальному батальйоні на посаді оператора протитанкового взводу вогневої підтримки.

До слова, напередодні помер Герой російсько-української війни Олександр Петраківський.