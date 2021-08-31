Ексглава Генштабу звинуватив Венедіктову в брехні

Голова Генштабу ЗСУ у 2014-2019 роках Віктор Муженко заперечив, що він вже пів року не приходить на допити

Муженко вимагає, щоб генпрокурорка спростувала свої слова

Голова Генштабу ЗСУ у 2014-2019 роках Віктор Муженко заявив, що генпрокурорка Ірина Венедіктова сказала інформацію, яка не відповідає дійсності щодо його допитів у Офісі генерального прокурора. Про це колишній голова генштабу Віктор Муженко написав у Facebook.

Генерал Муженко процитував слова Венедіктової, яка заявила в токшоу щодо Іловайської трагедії, що він нібито вже пів року не приходить на допити, хоча «сказав, що повернеться».

«Я жодного разу не переривав допити до їх завершення, не був повідомлений, що мене чекають на допит, і не казав, що «повернусь», оскільки завжди готовий давати свідчення і сприяти слідству у встановлені істини задля об’єктивного розслідуванню подій, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України», – написав Муженко.

Ексглава Генштабу вимагає, щоб генпрокурорка спростувала свої слова.

«Висловлюю також щире сподівання, що честь, гідність в Україні, репутація офіцера Збройних Сил України мають конституційні гарантії визнаватись найвищою цінністю, а пані Ірина виправить цю прикру помилку у той самий спосіб», – написав генерал ЗСУ.

«Чекаю на гідний вчинок генерального прокурора, в порядності якої, наразі, не маю підстав висловлювати сумнів», – додав він.

До слова, Венедіктова назвала документи, які розсекретять щодо Іловайської трагедії.

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора України заявив, що Іловайська трагедія в 2014 році відбулася через наймасштабніше пряме вторгнення Росії.