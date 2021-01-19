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    Диктатор в ополонці. У Путіна кажуть, що він знову пірнув

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    У 2018 році Путін занурився в ополонку на озері Селігер - Диктатор в ополонці. У Путіна кажуть, що він знову пірнув
    У 2018 році Путін занурився в ополонку на озері Селігер
    Фото з відкритих джерел

    Торік Путін відмовився стрибати в ополонку

    Президент Росії Володимир Путін занурився в ополонку, взявши участь у водохресних купаннях. Про це розповів прессекретар глави держави-агресорки Дмитро Пєсков, повідомляє РІА Новини.

    «Ви знаєте, що традиційно він це робить, це його традиція. Традиціям він не зраджує», – відповів представник Кремля на відповідне запитання журналіста.

    Водночас торік Путін відмовився стрибати в ополонку через теплу погоду та відсутність снігу й льоду. 

    У 2020 році російський президент занурювався у воду, проте в Кремлі не повідомили конкретного місця. Також не було оприлюднено жодної світлини з водохресного купання. 

    А ось у 2018 році Путін занурився в ополонку на озері Селігер. На оприлюднених фотографіях перед купанням він помолився в храмі. Потім у валянках та бушлаті пішов до ополонки, що викликало чимало жартів та мемів. Зокрема під відео люди писали таке: «Довго воду підігрівали?», «Ну, прямо іхтіандр», «Нове дно шукав?», «Шкода, що на Селігері не водяться акули й піраньї» тощо. 

    Сьогодні 19 січня, а значить – Водохреще – заключне свято новорічно-різдвяного циклу. Ним завершується цілий ланцюжок святкових традицій і обрядів, що прийшли до нас з глибини віків. 

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    Теги: Путін путінський режим Свято Водохреща
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