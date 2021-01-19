Диктатор в ополонці. У Путіна кажуть, що він знову пірнув

У 2018 році Путін занурився в ополонку на озері Селігер

Торік Путін відмовився стрибати в ополонку

Президент Росії Володимир Путін занурився в ополонку, взявши участь у водохресних купаннях. Про це розповів прессекретар глави держави-агресорки Дмитро Пєсков, повідомляє РІА Новини.

«Ви знаєте, що традиційно він це робить, це його традиція. Традиціям він не зраджує», – відповів представник Кремля на відповідне запитання журналіста.

Водночас торік Путін відмовився стрибати в ополонку через теплу погоду та відсутність снігу й льоду.

У 2020 році російський президент занурювався у воду, проте в Кремлі не повідомили конкретного місця. Також не було оприлюднено жодної світлини з водохресного купання.

А ось у 2018 році Путін занурився в ополонку на озері Селігер. На оприлюднених фотографіях перед купанням він помолився в храмі. Потім у валянках та бушлаті пішов до ополонки, що викликало чимало жартів та мемів. Зокрема під відео люди писали таке: «Довго воду підігрівали?», «Ну, прямо іхтіандр», «Нове дно шукав?», «Шкода, що на Селігері не водяться акули й піраньї» тощо.

Сьогодні 19 січня, а значить – Водохреще – заключне свято новорічно-різдвяного циклу. Ним завершується цілий ланцюжок святкових традицій і обрядів, що прийшли до нас з глибини віків.