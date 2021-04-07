З початку 2021 року українці отримали на 30% більше грошей з-за кордону, ніж торік – Приватбанк
Найбільше грошових переказів українці цього року отримують зі США
У той же час за перший квартал українці відправили через Приватбанк за кордон $79,7 млн, що на 20% перевищує торічні показники. При цьому, кількість відправлених за кордон переказів за цей період збільшилася лише на 7% до 155 тисяч.
У 2021 році понад 72% закордонних переказів, з урахуванням пандемії та карантинних обмежень, клієнти Приватбанку отримали через Приват24 та інші цифрові канали. В середньому українці отримували з-за кордону $374, а відправляли по $517.
Найбільше грошових переказів українці у 2021 році отримують зі США – понад 19% ($71,2 млн) від загального обсягу переказів. Другою у рейтингу країн-донорів переказів опинилася Італія (12%, $48 млн), на третьому місці Ізраїль (10%, $40,1 млн).
Серед країн-лідерів з відправки до України грошових переказів також закріпилися Росія (7%, $27,1 млн), Німеччина (6%, $23,2 млн) та Польща (5%, $19,7 млн).
Також експерти НБУ порахували, що грошові перекази заробітчан в Україну скоротилися. У лютому обсяг переказів склав $949 млн, що на 2,8% менше, ніж роком раніше ($976 млн).
Нагадаємо, торік обсяг грошових переказів в Україну склав $12,12 млрд проти $11,92 млрд роком раніше.
Таким чином у 2020 році грошові перекази перевищили показник 2019 року, встановивши новий рекорд.