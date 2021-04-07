З початку 2021 року українці отримали на 30% більше грошей з-за кордону, ніж торік – Приватбанк

Eкраїнці отримали через Приват24 та інші сервіси Приватбанку закордонних переказів на суму $386 млн

Найбільше грошових переказів українці цього року отримують зі США

За перші три місяці 2021 року українці отримали через Приват24 та інші сервіси Приватбанку закордонних переказів (без урахування р2р та SWIFT платежів) на суму $386 млн, що на 30% більше за перший квартал 2020. Як повідомили «Главкому» у банку, кількість закордонних переказів у порівнянні з минулим роком зросла на 21% до одного мільйона.

У той же час за перший квартал українці відправили через Приватбанк за кордон $79,7 млн, що на 20% перевищує торічні показники. При цьому, кількість відправлених за кордон переказів за цей період збільшилася лише на 7% до 155 тисяч.

У 2021 році понад 72% закордонних переказів, з урахуванням пандемії та карантинних обмежень, клієнти Приватбанку отримали через Приват24 та інші цифрові канали. В середньому українці отримували з-за кордону $374, а відправляли по $517.

Найбільше грошових переказів українці у 2021 році отримують зі США – понад 19% ($71,2 млн) від загального обсягу переказів. Другою у рейтингу країн-донорів переказів опинилася Італія (12%, $48 млн), на третьому місці Ізраїль (10%, $40,1 млн).

Серед країн-лідерів з відправки до України грошових переказів також закріпилися Росія (7%, $27,1 млн), Німеччина (6%, $23,2 млн) та Польща (5%, $19,7 млн).

Також експерти НБУ порахували, що грошові перекази заробітчан в Україну скоротилися. У лютому обсяг переказів склав $949 млн, що на 2,8% менше, ніж роком раніше ($976 млн).

Нагадаємо, торік обсяг грошових переказів в Україну склав $12,12 млрд проти $11,92 млрд роком раніше.

Таким чином у 2020 році грошові перекази перевищили показник 2019 року, встановивши новий рекорд.



