Дипломатам передано тіла українців, які загинули в Кабулі

Жалобна церемонія відбулася в аеропорту Кабула

Тіла семи громадян України, які загинули під час теракту в готелі «Інтерконтиненталь» у Кабулі, передали українським дипломатам. Жалобна церемонія відбулася в аеропорту Кабула. У ній взяли участь українські й афганські дипломати. [READ_MORE] Тіла передали консулу України в Таджикистані й Афганістані Віктору Молотку. На летовище



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Жалобна церемонія передачі тіл загиблих у Кабулі

Жалобна церемонія відбулася в аеропорту Кабула

Тіла семи громадян України, які загинули під час теракту в готелі «Інтерконтиненталь» у Кабулі, передали українським дипломатам.

Жалобна церемонія відбулася в аеропорту Кабула. У ній взяли участь українські й афганські дипломати.

Тіла передали консулу України в Таджикистані й Афганістані Віктору Молотку. На летовище привезли сім трун. На кожній із них - фотографії загиблих й український прапор. Літак прилетить зі столиці Афганістану до Києва.

«На жаль, це був теракт. Його організували терористи та їхні поплічники. Загинули декілька наших співвітчизників. Однак серед жертв є й іноземці. Ми висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих і їхнім країнам», - зазначив голова консульського департаменту МЗС Афганістану Мірваїз Самаді.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

Про подробиці теракту в Кабулі читайте тут.

Джерело: 5 канал