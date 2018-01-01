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    Директор Агентства нацбезпеки США йде у відставку

    Роджерс оголосив своїм співробітникам про намір піти навесні у відставку
    За інформацією The Washington Post, адмірал Майкл Роджерс оголосив про плани пітти у відставку. Роджерс оголосив своїм співробітникам про намір піти навесні у відставку. За інформацією The Washington Post, очікується, що новий керівник АНБ буде призначений президентом Дональдом Трампом вже в поточному місяці. Його кандидатура повинна бути
    • Сьогодні, 01:53
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    Майкл Роджерс
    Майкл Роджерс

    Роджерс оголосив своїм співробітникам про намір піти навесні у відставку

    За інформацією The Washington Post, адмірал Майкл Роджерс оголосив про плани пітти у відставку.

    Роджерс оголосив своїм співробітникам про намір піти навесні у відставку.

    За інформацією The Washington Post, очікується, що новий керівник АНБ буде призначений президентом Дональдом Трампом вже в поточному місяці. Його кандидатура повинна бути затверджена Сенатом США.

    Директором АНБ Роджерса призначив в січні 2014 року попередник Трампа Барак Обама.

    Кадровий морський офіцер з 30-річною вислугою раніше керував розвідувальними операціями Тихоокеанського флоту, а також очолював кіберкомандування ВМС США. 

    Нагадаємо, книга журналіста Майкла Вулффа «Вогонь і лють: у Білому домі Трампа» надійшла в продаж 5 січня.

    У книзі розповідається за особисте життя, звички та інші факти про 45-го президента США. 

    Не оминув автор і скандальної зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російськими юристами, дочки президента США Іванки Трамп з її чоловіком Джаредом Кушнером, які, за словами Вулффа, вже вирішили, що у разі висування у президенти США з них двох балотуватиметься саме Іванка.

    Зазначається, що адвокати Трампа навіть намагались заблокувати вихід цієї книги та направляли листи до видавництва з вимогою негайно зупинити і утриматися від будь-якої подальшої публікації, випуску або поширення книги.

    США книги Барак Обама
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