Директорка Інституту раку відсторонена від роботи



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Директорка Інституту раку Олена Колесник

За результатами внутрішнього аудиту в Національному інституті раку були встановлені численні порушення

Після проведення аудиту Міністерство охорони здоров'я вирішило відсторонити від роботи директора Національного інституту раку Олену Колесник.

Про це 7 листопада повідомляє 5 канал.

Аудит стосувався періоду із 1 січня по 20 вересня. Матеріали за результатами перевірки Міністерство охорони здоров'я направило до правоохоронних органів.

Як відомо, за результатами внутрішнього аудиту в Національному інституті раку були встановлені численні порушення.

В МОЗ України заявили, що надали рекомендації Національному інституту раку для негайного вирішення всіх проблемних питань. В тому числі, рекомендації керівництву Інституту, щоб притягнути до відповідальності осіб, з вини яких допущені всі порушення.

Нагадаємо, шестиденну перевірку, відповідно до наказу МОЗ України від 20.09.2019 № 100-Адм, проводило Управління внутрішнього аудиту МОЗ України під керівництвом міністра Зоряни Скалецької.

Раніше прокуратура Києва оголосила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу в заволодінні коштами онкохворих пацієнтів.