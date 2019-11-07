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    Директорка Інституту раку відсторонена від роботи

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    Директорка Інституту раку Олена Колесник - Директорка Інституту раку відсторонена від роботи
    Директорка Інституту раку Олена Колесник

    За результатами внутрішнього аудиту в Національному інституті раку були встановлені численні порушення

    Після проведення аудиту Міністерство охорони здоров'я вирішило відсторонити від роботи директора Національного інституту раку Олену Колесник.

    Про це 7 листопада повідомляє 5 канал.

    Аудит стосувався періоду із 1 січня по 20 вересня. Матеріали за результатами перевірки Міністерство охорони здоров'я направило до правоохоронних органів.

    Як відомо, за результатами внутрішнього аудиту в Національному інституті раку були встановлені численні порушення.

    В МОЗ України заявили, що надали рекомендації Національному інституту раку для негайного вирішення всіх проблемних питань. В тому числі, рекомендації керівництву Інституту, щоб притягнути до відповідальності осіб, з вини яких допущені всі порушення. 

    Нагадаємо, шестиденну перевірку, відповідно до наказу МОЗ України від 20.09.2019 № 100-Адм, проводило Управління внутрішнього аудиту МОЗ України під керівництвом міністра Зоряни Скалецької.

    Раніше прокуратура Києва оголосила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу в заволодінні коштами онкохворих пацієнтів.

    Міністерство охорони здоров'я Київ корупція в Україні медицина
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