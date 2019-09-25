Двох співробітників Національного інституту раку взято під варту



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Завідувачу відділенням та лікарю-онкологу слідчі поліції Києва нещодавно повідомили про підозру за вимогу оплати медикаментів, котрі надаються пацієнтам безкоштовно

Слідчі столичної поліції за оперативного супроводження співробітників київського управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокурати міста Києва задокументували протиправну діяльність двох співробітників Національного інституту раку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Встановлено, що протягом 2018-2019 років вони вимагали та отримували кошти від пацієнтів за ліки, котрі мають надаватися хворим безкоштовно. Наразі доведена причетність фігурантів до семи таких випадків. Завідувач відділенням розробив відповідний план: лікар-онколог повідомляв пацієнтам, що призначених їм безкоштовних медикаментів у лікувальному закладі немає, тож вони мають заплатити за ці ліки. Хворі потерпілі оплачували за один курс хіміотерапії від 1 500 до 18 000 гривень», - розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва Олег Кисельов.

Слідчі столичної поліції повідомили завідувачу відділенням про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 (Організація незаконної вимоги оплати за надання медичної допомоги в державних закладах охорони здоров’я та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно) Кримінального кодексу України.

Лікаря-онколога підозрюють у незаконній вимозі оплати за надання медичної допомоги в державних закладах охорони здоров’я та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, що передбачено ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із внесенням застави у розмірі 160 560 гривень кожному.

Нагадаємо, в середині вересня прокуратура Києва оголосила про підозрузавідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу в заволодінні коштами онкохворих пацієнтів. Зазначається, що медпрацівники просили від 1500 до 1800 гривень за один курс хіміотерапії.

«Вказані посадовці надавали вказівки іншим лікарям, яким чином проводити консультації з пацієнтами та їх родичами, щоб змусити їх сплачувати кошти за ліки, які вони мали б отримувати безоплатно», ― зазначили в прокуратурі. Наразі слідство встановило сім потерпілих, яким завдали збитки на суму близько 40 тисяч гривень.