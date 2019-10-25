Що показав аудит Інституту раку? МОЗ оприлюднив результати



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Влітку завідувач поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікар-онколог погоріли на заволодінні коштами онкохворих пацієнтів

Шестиденну перевірку проводило Управління внутрішнього аудиту МОЗ під керівництвом міністра Зоряни Скалецької

За результатами внутрішнього аудиту в Національному інституті раку, в період з 1 січня по 20 вересня, аудитом були встановлені численні порушення.

Про це 25 жовтня повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

В МОЗ опублікували перелік порушень, які виявили:

Потреби для закупівлі лікарських засобів та медичних виробів формувалися безсистемно - Інститут немає регламентованого порядку формування потреби для закупівлі. За результатами оцінки укладення договорів для закупівлі ліків встановлено факти несвоєчасного постачання обладнання, ліків та медичних виробів, неналежний контроль за відвантаженням товарів, що підтверджує ризик неефективного використання бюджетних коштів.

Встановлено необгрунтовано великі залишки препарату Метотрексат Тева (доросла онкологія), більше 4 тис. упаковок, втім середньорічне використання становить біля 800 флаконів.

Дороге обладнання не використовується для лікування пацієнтів, а стоїть на складі. Зокрема не введено в експлуатацію лінійний медичний прискорювач Varian Clinac iX закупленний ще у 2011 році. Загалом 7 одиниць медичного обладнання не використовується.

Нестачу комп’ютерної техніки на складі у кількості 149 одиниць на загальну суму близько 700 тисяч гривень. Техніка була придбана Інститутом у 2017 році, з метою реалізації проекту «Запровадження медичної інформатизаційної системи в Національному інституті раку». Відсутність належної системи системи зберігання, видачі та інвентаризації техніки, створило ймовірний ризик втрати матеріальних цінностей.

«МОЗ України надало свої рекомендації Національному інституту раку для негайного вирішення всіх проблемних питань. В тому числі, рекомендації керівництву Інституту, щоб притягнути до відповідальності осіб, з вини яких допущені всі порушення. Більше того, міністерство направило до правоохоронних органів матеріали, отримані за результатом аудиту, та сподівається на справедливе слідство», - заявили в МОЗ,

Нагадаємо, шестиденну перевірку, відповідно до наказу МОЗ України від 20.09.2019 № 100-Адм, проводило Управління внутрішнього аудиту МОЗ України під керівництвом міністра Зоряни Скалецької.

Як відомо, прокуратура Києва оголосила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу в заволодінні коштами онкохворих пацієнтів.