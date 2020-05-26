Адвокат Порошенка про маски-шоу в Музеї Гончара: ДБР перетворилося на збіговисько брехливих правопорушників



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Ігор Головань та Петро Порошенко зараз займуться притягненням всіх цих осіб до відповідальності

Головань підкреслив, що співробітники Бюро безсоромно виконують замовлення на політичне переслідування

Державне бюро розслідувань перетворилося на збіговисько брехливих правопорушників, які безсоромно виконують замовлення на політичне переслідування. Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, коментуючи маски-шоу від ДБР у Музеї Гончара, де відкрилась виставка картин з родинної колекції Порошенків.

«З’явилися люди, які назвали себе співробітниками ДБР, на виставку, зчинили галас, намагалися вкинути якісь повістки. Але як тільки ми почали детально розбиратися, хто вони, які в них посади, запропонували їм не махати посвідченнями перед нами, а надати нам можливість акуратно записати дані їх посвідчень, де тільки їх імена, але й посади, дату видачі й таке інше, вони зразу ж почали поспішати і покинули приміщення виставки», - розказав він.

Адвокат розказав, що є відео, як силовики покидали виставку, як команда Порошенка намагалася їх переслідувати, щоб все ж таки поговорити.

Головань додав, що потім силовики повернулися вже з підкріпленням – хлопчиками в масках, бронежилетах з написами ДБР, які як завжди були мовчазні.

«Абсолютно невідомо, для чого вони сюди прибули, абсолютно невідомо, що вони тут робили у приміщені музею, у офісах керівництва. Як завжди порушували закон, не пропускаючи, я вже не кажу про адвоката, але навіть і народного депутата, який вимагав від них відповідно до закону і свого статусу, щоб надали йому можливість подивитися, що відбувається», - зазначив він.

Правозахисник також розповів, що спочатку вони тут - всі ці хлопчики в масках - довго сиділи в мікроавтобусі, той хто назвав себе слідчим Дощенко, довго спілкувався з кимось мобільним телефоном, десь з пів години. Потім вони начебто всі посідали в машини і чогось чекають.

«Я бачив мінімум трьох в масках зі зброєю, може їх було четверо, прохід мені загороджувало троє і один сказав, що він слідчий і двоє сказали, що вони оперативні працівники. Тобто на політичні переслідування сил, засобів і ресурсів Державне бюро розслідувань не шкодує», - наголосив він.

Головань вважає, що значно важче знайти дії ДБР, які б відповідали закону. Останнім часом вони тільки те й роблять, що порушують закон і права громадян. Це по-перше. По-друге, Петро Порошенко ж запрошував людей пристойно - прийти і подивитися. А не вдиратися бандитським нападом зі зброєю в масках. А потім тікати, а потім повертатися…

«А зараз ми тут стоїмо, і я не знаю, можливо, вони за бронетранспортером поїхали», - сказав він.

Головань нагадав, що президент Зеленський обіцяв їм пригоди – і команда Порошенка має пригоду. «Ось цю обіцянку він не порушив», - додав правозахисник.

«Ми зараз займаємося тим, що працюємо над притягненням всіх цих осіб до відповідальності. Звичайно це зараз не просто, оскільки такий замовник і покровитель, як президент Зеленський, і це створює для нас перешкоди. Але впораємося», - резюмував адвокат Порошенка.

Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де сьогодні відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

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