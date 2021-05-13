Директор підприємства з Луганська, який обслуговував окупантів, ледь не сів до української в’язниці

Протягом 2017-2021 років підприємство обвинуваченого перерахувало до бюджету «ЛНР» 338,5 тис. російських рублів

Сватівський районний суд Луганської області визнав винним директора ТОВ «Квант» з окупованого Луганська у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж державного кордону України і призначив чотири роки позбавлення волі, яке замінив на один рік іспитового терміну.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 28 квітня.

За даними досудового розслідування, у вересні 2017 року обвинуваченого було призначеного директором підприємства в окупованому Луганську. Від імені своєї фірми він укладав договори з так званими «МВД ЛНР», «державним комітетом податків та зборів «ЛНР», «державним митним комітетом «ЛНР», «державним резервом «ЛНР», іншими псевдодержавними органами на встановлення та обслуговування систем відеоспостереження, пожежної сигналізації, технічного обслуговування вогнегасників, пожежних кранів тощо. При цьому частина коштів, отриманих за виконання вказаних робіт, сплачувалася до так званого «державного бюджету «ЛНР».

Всього протягом 2017-2021 років підприємство обвинуваченого перерахувало до бюджету «ЛНР» 338,5 тис. російських рублів.

Наприкінці квітня 2021 року обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. У суді він також повністю визнав вину.

Суд переконався у тому, що угода з обвинуваченим укладена добровільно і без примусу. Після чого затвердив її, що дозволило директору ТОВ «Квант» уникнути реального терміну покарання.

Крім цього, обвинувачений компенсує державі 7 тис. грн витрат на проведення двох експертиз.

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