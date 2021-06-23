Дисидент Кендзьор повідомив про смерть близької людини

Прощання з Любою Кендзьор пройде на Львівщині

Відомий дисидент і ексдепутат Ярослав Кендзьор повідомив про смерть своєї дружини Любові. Про це він написав на сторінці у Facebook.

«Відійшла у вічність дружина, мама, бабуся Люба Кендзьор. Усіх, хто знав її просимо помолитися за неї. Прощання і похорон з 10:00, 24 червня у церкві с. Солонка, що поруч зі Львовом», – повідомив Кендзьор.

Нагадаємо, Ярослав Кендзьор народний депутат України 6-ти скликань. Учасник дисидентського руху в УРСР.

Любов Кендзьор працювала працювала у Фізико-механічному інституті НАН України.

Нагадаємо, на 67-му році життя відійшов у засвіти український фізик, кандидат фізико-математичних наук, дипломат та уповноважений президента Віктора Ющенка з міжнародних питань енергетичної безпеки (2008–2010) Богдан Іванович Соколовський.