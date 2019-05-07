Діти світових лідерів пересварилися у мережі через арабо-ізраїльське загострення



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У Секторі Гази у результаті ізраїльських авіаударів загинуло 27 людей

На підтримку Яіра Нетаніягу виступив Дональд Трамп-молодший, син президента США

Чергове протистояння Ізраїлю і ХАМАСу призвело до перепалки в Twitter між синами глав країн і політичних лідерів.

Почався скандал з публікації Томмі Корбіна, сина голови Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбіна, повідомляють vesty.co.il.

«В результаті удару Ізраїлю по Газі було вбито 14-місячну Себу Абу-Арар і її вагітну матір. Світ повинен прокинутися і висловити солідарність з Палестиною», - написав Томмі Корбін.

Йому відповів Яір Нетаніягу: «Вони були вбиті ракетою ХАМАСу, яка була випущена по Ізраїлю, але розірвалася в Газі. Протягом 3 днів по Ізраїлю було випущено більше 600 ракет. 4 ізраїльтянина загинули, включаючи ізраїльського араба-мусульманина. Я в курсі, тобі наплювати на трьох євреїв, які загинули».

На підтримку Яіра Нетаніягу виступив Дональд Трамп-молодший, син президента США, який поділився відповіддю Яіра у себе на сторінці.

Слідом Яіра Нетаніягу підтримав Едуардо Болсонару, син президента Бразилії. Він записав відео, в якому привітав дії Ізраїлю проти терористів. Болсонару підкреслив, що не збирається переконувати тих, хто намагається виправдати напад бойовиків на єврейську державу, але вважає за необхідне висловити свою позицію.

Син президента Бразилії в своєму відео використовував кадри ракетних обстрілів і місць влучень снарядів, щоб показати, як терористи не гребують нічим, обстрілюючи житлові райони, школи і дитячі садки.

Зазначається, що Томмі Корбін, який відкрито підтримує ХАМАС, Яіру Нетаніягу нічого не відповів.

Яір Нетаніягу і Томмі Корбін. Фото: Кобі Гідеон, ЛААМ

Нагадаємо, військові Ізраїлю повідомили про те, що у суботу вдарили танками по цілях ХАМАС у Секторі Гази у відповідь на запущені звідти ракети.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що радикали зі Сектора Гази запустили по Ізраїлю близько 200 ракет.

В Ізраїлі через ракетні обстріли зі Сектора Гази отримали поранення двоє ізраїльтян.

5 травня в Cекторі Гази ліквідували одного з ватажків ХАМАС. Хамад аль-Ходорі став п'ятим палестинцем, який загинув у неділю внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю.

Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю.

Представники палестинських організацій, які керують Сектором Гази, повідомили про досягнення перемир’я із Ізраїлем в 04:30 за місцевим часом 6 травня після трьох днів обмінів ракетними ударами і обстрілів.

У Секторі Гази у результаті ізраїльських авіаударів загинуло 27 осіб, ще 177 отримали поранення.