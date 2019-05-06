У Секторі Гази кількість жертв ізраїльських ракетних ударів зросла до 27



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З 4 травня з боку Сектора Гази по Ізраїлю було випущено 600 ракет, 150 з них були перехоплені системою протиповітряної оборони «Залізний купол»

Від ракетних обстрілів у Секторі Гази ще 177 палестинців у Секторі Гази отримали поранення, багато хто з них - серйозні

У Секторі Гази у результаті ізраїльських авіаударів загинуло 27 осіб, ще 177 отримали поранення.

Про це повідомляє Anadolu.

«Кількість загиблих унаслідок дводенної військової атаки Ізраїля по контрольованому ХАМАС Секторі Гази зросла у понеділок до 27 осіб після того, коли ще два тіла були витягнуті з-під руїн (будівель - ред.)», - йдеться у повідомленні.

Ще 177 палестинців у Секторі Гази отримали поранення, багато хто з них - серйозні.

Як відомо, з 4 травня з боку Сектора Гази по Ізраїлю було випущено 600 ракет, 150 з них були перехоплені системою протиповітряної оборони «Залізний купол». У результаті обстрілу загинули четверо ізраїльтян, є поранені.

У відповідь ізраїльські військові обстріляли цілі у Секторі Гази.

Нагадаємо, Єгипет сприяв досягненню перемир’я між Ізраїлем і Сектором Гази.

Як повідомлялося, військові Ізраїлю повідомили про те, що у суботу вдарили танками по цілях ХАМАС у Секторі Гази у відповідь на запущені звідти ракети.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що радикали з Сектора Гази запустили по Ізраїлю близько 200 ракет.

В Ізраїлі через ракетні обстріли з Сектора Гази отримали поранення двоє ізраїльтян.

5 травня у Секторі Гази ліквідували одного з ватажків ХАМАС. Хамад аль-Ходорі став п'ятим палестинцем, який загинув у неділю внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю.

Євросоюз закликав припинити ракетні обстріли Ізраїлю.