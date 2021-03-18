Локдаун у Києві: Кличко розповів про роботу шкіл та дитсадків

У зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження

Під час жорсткого карантину громадський транспорт працюватиме в звичайному режимі

Після канікул школи в Києві перейдуть на дистанційне навчання, а дитячі садочки поки працюватимуть у звичному режимі. Про це міський голова Києва Віталій Кличко розповів під час онлайн-брифінгу. «Також поки працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання, але дистанційно», – сказав Кличко.

У зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження і оголошує локдаун.

Посилення карантину передбачає низку заборон і обмежень. Під час жорсткого карантину громадський транспорт працюватиме в звичайному режимі

Що буде заборонено:

робота закладів культури;

будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали;

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

підпадає під заборону проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу;

заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших). А також – присутність глядачів на спортивних змаганнях;

заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс;

працюватимуть за дотримання суворих норм та без роботи кафе – авто-заправочні станції;

перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали – але без групових занять;

Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;

приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури;

Нагадаємо, станом на ранок 18 березня у Києві виявили 1092 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, серед інфікованих – 54 дитини.