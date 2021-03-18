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    Локдаун у Києві: Кличко розповів про роботу шкіл та дитсадків

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    У зв&rsquo;язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження&nbsp; - Локдаун у Києві: Кличко розповів про роботу шкіл та дитсадків
    У зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження 
    фото: з відкритих джерел

    Під час жорсткого карантину громадський транспорт працюватиме в звичайному режимі

    Після канікул школи в Києві перейдуть на дистанційне навчання, а дитячі садочки поки працюватимуть у звичному режимі. Про це міський голова Києва Віталій Кличко розповів під час онлайн-брифінгу. «Також поки працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання, але дистанційно», – сказав Кличко.

    У зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження і оголошує локдаун.

    Посилення карантину передбачає низку заборон і обмежень. Під час жорсткого карантину громадський транспорт працюватиме в звичайному режимі

    Що буде заборонено:

    • робота закладів культури;
    • будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали;
    • робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
    • підпадає під заборону проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу;
    • заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших). А також – присутність глядачів на спортивних змаганнях;
    • заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс;
    • працюватимуть за дотримання суворих норм та без роботи кафе – авто-заправочні станції;
    • перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали – але без групових занять;
    • Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
    • приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури;

    Нагадаємо, станом на ранок 18 березня у Києві виявили 1092 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, серед інфікованих – 54 дитини.

    Теги: Київ школа карантин
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