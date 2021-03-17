Міносвіти скасувало атестацію для учнів 4 і 9 класів

У документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, буде зроблено запис «звільнений (а)»

В уряді вирішили, що державної підсумкової атестації не варто проводити через складну епідеміологічну ситуацію в країні

Міністерство освіти та науки України звільнило учнів 4 та 9 класів від проходження державної підсумкової атестації у 2021 році. На такий крок пішли через ситуацію з коронавірусом в країні. Про це йдеться на сайті Міносвіти.

«МОН звільнило від проходження державної підсумкової атестації здобувачів закладів загальної середньої освіти 4-х і 9-х класів у 2020/2021 навчальному році», - заявили у міністерстві.

Як пояснили в Міносвіти, у документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, буде зроблено запис «звільнений (а)».

«Таке рішення сприятиме організованому завершенню навчального року учнями, які закінчують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, в умовах поширення на території України Covid-19», - пояснили в МОН.

Це рішення Міносвіти набуде чинності у день його публікації в «Офіційному віснику України».

Нагадаємо, 5 березня в Україні завершилася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. На складання іспитів було зареєстровано 318946 осіб.

Серед найпопулярніших предметів, які обрали на ЗНО, історія та математика.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

Додатковий період реєстрації окремих категорій осіб триватиме з 6 до 18 травня включно. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня до 16 липня.

Більш детально про цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання можна дізнатися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.