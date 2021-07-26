Задіяли понад 12 тисяч SIM-карток: СБУ ліквідувала проросійську ботоферму

Як повідомляють силовики, замовниками послуг були, в основному, клієнти з РФ

Ботоферма працювала здебільшого у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях

Служба безпеки України в Івано-Франківській області ліквідувала потужну ботоферму, яка виконувала завдання замовників з Росії. Зловмисники використовували майже 12 тисяч SIM-карток. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією правоохоронців, ботоферму організував місцевий житель, спеціаліст з інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Встановлено, що тільки від початку року для реєстрації фейкових аккаунтів було використано майже 12 тисяч SIM-карток українських та російських мобільних операторів.

Зазначено, що ботоферма працювала здебільшого у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях.

Як повідомляють силовики, замовниками послуг були, в основному, клієнти з РФ. Їх цікавила в основному «закрутка» кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах.

Вказано, що за надані послуги замовники сплачували кошти в російських рублях.

Під час обшуків правоохоронці виявили у помешканні організатора ботоферми SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Наразі тривають слідчі дії.

Після завершення експертиз правоохоронці оголосять організатору ботоферми підозру відповідно до ст. 361 ККУ.

Як раніше писав «Главком», Служба безпеки України спільно з контрозвідкою та внутрішньою безпекою блокувала діяльність агентурної мережі ФСБ Росії, яка діяла на території Херсонської області.

До слова, СБУ цього року запобігла трьом терактам.

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