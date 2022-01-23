Зграя бродячих собак на смерть загризла семирічну дівчинку в Росії (відео)

Люди у Домні давно скаржаться на безпритульних собак та звинувачують у бездіяльності муніципальну владу

Після трагедії люди організували два стихійні меморіали: біля школи, де навчалася дівчинка, і на місці її загибелі

У російському селищі Домна на Забайкаллі зграя бродячих собак на смерть загризла 7-річну дівчинку. Про це повідомляє слідче управління по Забайкальському краю РФ.

Інцидент стався 22 січня. Тіло дитини зі слідами нападу тварин виявили на одному з пустирів.

За фактом події завели кримінальну справу порушено за ч.2 ст. 293 КК РФ (недбалість, що спричинила з необережності смерть людини).

Як пише Telegram-канал Shot, після трагедії люди організували два стихійні меморіали: біля школи, де навчалася дівчинка, і на місці її загибелі.

«Суперечки про проблему безпритульних тварин у Домні не вщухають. Одні звинувачують у бездіяльності муніципальну владу, інші критикують самих місцевих жителів за те, що ті не стерилізують своїх собак, а цуценят викидають на вулицю, – йдеться в повідомленні. – Люди бояться випускати своїх дітей з дому», – ідеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу Mash, після загибелі дівчинки місцеві жителі запропонували зробити притулок для тварин. Але при цьому по всьому Забайкаллю вже збираються групи відстрілу.

«У соціальних мережах організовуються групи мисливців з різних районів краю, які готові вийти на відстріл бродячих собак. Очевидці з Домни, де сталася трагедія, вже повідомляють про постріли», – сказано у повідомленні.

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