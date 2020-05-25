Дизельний скандал: Volkswagen виплатить клієнтам компенсації



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Дизельний скандал навколо Volkswagen вибухнув внаслідок розслідування, яке влада США ініціювала в 2015 році

Йдеться про десятки тисяч людей, які придбали авто, що не відповідають вимогам щодо викидів вихлопних газів

Федеральний верховний суд Німеччини виніс рішення проти німецького автомобільного виробника Volkswagen у першій в історії країни справі, в якій власник автомобіля скаржився на махінації компанії з даними щодо викидів.

Про це повідомляє DW.

Суд заявив, що люди, які придбали автомобіль VW з дизельним двигуном, оснащений програмним забезпеченням, яке маніпулює даними про викиди, мають право на фінансову компенсацію.

Покупці також можуть повернути транспортний засіб і отримати часткове фінансове відшкодування від автовиробника. Пробіг автомобіля буде враховано при обчисленні відшкодування, зазначив суд.

Рішення створює прецедент для потенційних позовів тисяч власників Volkswagen, чиї транспортні засоби були обладнані пристроями, призначеними для маніпулювання даними щодо викидів.

Дизельний скандал навколо Volkswagen вибухнув внаслідок розслідування, яке влада США ініціювала в 2015 році. У вересні того ж року керівництво німецького концерну визнало, що на кількох мільйонах автомобілів, проданих в усьому світі, було встановлене програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.

Скандал, який отримав назву Дизельгейт, призвів до кризи довіри до всієї автомобільної промисловості після того, як подібні обхідні шляхи були виявлені в інших компаніях.

Наприкінці лютого 2020 року VW та Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів Німеччини досягли домовленості щодо мирової угоди, що врегулювала би претензії 262 тисяч клієнтів, котрі володіли дизельними автомобілями з маніпульованим програмним забезпеченням, на загальну суму 830 мільйонів євро. Власники цих авто були повинні подати до 30 квітня в концерн заявку на виплату компенсації.