Дмитру Луценку – 100. Син поета назвав сучасного виконавця, який найкраще виконує «Києве мій»

У 1976 році за пісню «Києве мій» Дмитро Луценко став лауреат Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка

Сергій Луценко: «Дуже мені подобається, як виконує пісню «Києве мій» Олег Винник»

Серед сучасних виконавців творів поета-композитора Дмитра Луценка, його синові Сергієві до вподоби як співає Олег Винник. Про це у розмові «Главкомом» розповів син легендарного поета-пісняра Сергій Луценко.

«Серед більш розкручених естрадних виконавців – Олег Винник. Дуже мені подобається, як він виконує пісню «Києве мій». Тоня Матвієнко виконує «Як я люблю тебе». Колись її мама співала цей твір у хорі імені Верьовки. А щодо дозволу чи погодження, то артисти звертаються в агенцію, не до мене особисто. Є наша когорта митців, я називаю їх «луценківська родина», це, наприклад, народні артисти Олександр Василенко, Оксана Колінчук. Може, для когось вони й будуть невідомі, а для мене це відомі й заслужені люди, які люблять і пам’ятають творчість Дмитра Луценка.», – зазначив син поета.

Сергій Луценко також відмітив талановитих лауреатів премії ім. Дмитра Луценка. «Дуже мені подобається виконавиця Валентина Стельмах з Пирятина, Березоворудський хор (керівник Володимир Назаренко), колектив «Старости». Приємно сказати, що майже кожен рік талановиті аматори з Пирятинщини стають лауреатами премії. Цього року моє серце підкорив вокальний аматорський ансамбль з Хоролу», – розповів Сергій Луценко.

«Осіннє золото» виконує Валентина Стельмах. Фото з сімейного архіву Луценків

Нагадаємо, раніше Сергій Луценко розповів, що на знамениту фразу до пісні «Києве мій» відомого поета-пісняра Дмитра Луценка надихнула розмова двох закоханих, яку він почув, прогулюючись парком.

Більше про автора незабутніх шлягерів – у розмові «Главкома» з Сергієм Луценком, сином легендарного поета-пісняра.