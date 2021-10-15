У п’ятницю через футбол закриються три станції метро (список)

Можливе закриття на вхід станції «Олімпійська» перед початком гри та після

Метрополітен змінить режим роботи через футбольний матч на НСК «Олімпійський»

У п’ятницю, 15 жовтня, в роботі столичного метро будуть зміни. Це пов’язано із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Зоря» (Луганськ). Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід.

Після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

«Київський метрополітен» перепрошує за можливі незручності та закликає дотримуватися маскового режиму.

Нагадаємо, збитки комунального підприємства «Київський метрополітен» за результатами першого півріччя 2021 року склали понад 1,181 млрд грн.

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