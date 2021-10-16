Дмитру Луценку – 100. Спадкоємець розкрив розмір роялті, які він отримує за пісні легендарного поета

Авторські права на твори Дмитра Луценка належали його дружині Тамарі Іванівні та сину Сергію, а після її смерті – їхньому синові Сергію Луценку

Сергій Луценко: «Мені просто приходить сповіщення в смс: «Вам нараховано…»

Син відомого поета-пісняра Дмитра Луценка не отримує від Київради винагороди за використання пісень його батька, натомість найбільший гонорар, який сплачують українські виконавці становить – 2 тис. гривень. Про це Сергій Луценко розповів у розмові «Главкомом».

«Є агенції авторських прав, які стежать за використанням творів Дмитра Луценка. Я співпрацюю з Українською агенцією з авторських та суміжних прав та з агенцією Best Musik. Від виступів виконавців, що співають пісні на слова Луценка, агенція отримує певну суму. Також від використання пісні на телебаченні, на радіо. Частину коштів забирає агенція, частину – спадкоємець автора. Мені просто приходить сповіщення в смс: «Вам нараховано…». Суми там величезні (сміється – авт.), у квартал може бути 200 гривень, а може й дві тисячі гривень», – уточнює Сергій Луценко.

Він також додав, що найбільше прибутків приносить хіт – «Києве мій». «За неї буває і дві тисячі нарахувань. Друга – «Осіннє золото», – зазначив син відомого поета-пісняра.

За словами Сергія Луценка, Київська міськрада не виплачує роялті за використання пісень Дмитра Луценка. «Так, ми були не проти, щоб неофіційний і без того гімн, став врешті офіційно гімном Києва. Кошти за використання не сплачують. Коли фрагменти пісні звучали на Майдані Незалежності на вежі Укрпрофспілок, вони звернулися до нас та до Тамари Шамо, щоб ми відмовилися від грошового відшкодування. Ми відмовилися на користь того, щоб пісня звучала. Від Київської міськради ми не одержуємо гроші», – підкреслив Сергій Луценко.

Нагадаємо, раніше Сергій Луценко розповів, що на знамениту фразу до пісні «Києве мій» відомого поета-пісняра Дмитра Луценка надихнула розмова двох закоханих, яку він почув, прогулюючись парком.

Більше про автора незабутніх шлягерів – у розмові «Главкома» з Сергієм Луценком, сином легендарного поета-пісняра.







