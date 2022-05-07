До +20, але подекуди – грози: прогноз погоди на 7 травня

7 травня у західних та Житомирській областях очікуються короткочасні дощі з грозами

Вихідними, 7-8 травня, в Україні вдень переважитиме тепла погода

У суботу 7 травня в країні буде мінливо хмарна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 7 травня у західних та Житомирській областях очікуються короткочасні дощі з грозами (вночі місцями), на решті території без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (у східних, більшості центральних, південних, Сумській та Чернігівській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), у західних областях та на узбережжі морів 5-10° тепла, вдень в Україні 16-21°.

7 травня вночі у східних, більшості центральних, південних, Сумській та Чернігівській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Вдень у західних та Житомирській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

7 травня у північних, центральних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 7 травня буде сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 18-20°.