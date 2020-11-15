У Харкові випав перший сніг

У неділю, 15 листопада, у східній частині України, переважно без опадів

У Харкові у неділю, 15 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг. Відповідним відео діляться у місцевих пабліках. Хоча відзначають, що снігу мало.

Напередодні перший сніг на Харківщині прогнозували у місцевому центрі з гідрометеорології.

«Під впливом малорухомого циклону, який поступово зміщується з Білорусі на лівобережну частину України, 15 та 16 листопада погода на Харківщині дещо зміниться. Ввечері у неділю та впродовж понеділка очікуються невеликі опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. На сході області 16 листопада сніг буде помірним зі слабкою хуртовиною, очікується формування тимчасового снігового покриву. На дорогах місцями буде спостерігатися ожеледиця, будьте уважні», – повідомляли синоптики.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у неділю, 15 листопада, у східній частині України без опадів, у наступні дві доби часом мокрий сніг, температура вночі та вдень від 5° морозу до 1° тепла.

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