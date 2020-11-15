  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У Харкові випав перший сніг

    • Розсилка
    <p>Перший сніг у Харкові</p> - У Харкові випав перший сніг

    Перший сніг у Харкові

    У неділю, 15 листопада, у східній частині України, переважно без опадів

    У Харкові у неділю, 15 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг. Відповідним відео діляться у місцевих пабліках. Хоча відзначають, що снігу мало.

    Напередодні перший сніг на Харківщині прогнозували у місцевому центрі з гідрометеорології.

    «Під впливом малорухомого циклону, який поступово зміщується з Білорусі на лівобережну частину України, 15 та 16 листопада погода на Харківщині дещо зміниться. Ввечері у неділю та впродовж понеділка очікуються невеликі опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. На сході області 16 листопада сніг буде помірним зі слабкою хуртовиною, очікується формування тимчасового снігового покриву. На дорогах місцями буде спостерігатися ожеледиця, будьте уважні», – повідомляли синоптики.

    Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у неділю, 15 листопада, у східній частині України без опадів, у наступні дві доби часом мокрий сніг, температура вночі та вдень від 5° морозу до 1° тепла.

    Читайте також:
    15 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Теги: Харків снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies